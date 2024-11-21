Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google випустила нативну бета-версію Google Drive для комп’ютерів з операційною системою Windows on ARM. Додаток пропонує ті ж функції, за винятком плагіна Outlook Meet.

Завантажити інсталятор можна тут. Google повідомляє, що він запропонує користувачам встановити також необхідний Microsoft WebView2.

Це лише другий додаток Google, який отримав нативний порт для ПК з чипами Snapdragon X — першим був Chrome. Нещодавно компанія також повідомила, що на Windows on ARM почав працювати додаток Quick Share, але він все ще використовує емуляцію.

Окрім Google, свої нативні версії програм для нової ОС випустили Arc Browser, NordVPN, Blender та Notion. Але багато програм все ще покладаються на емуляцію Prism, над покращенням якої Microsoft продовжує працювати.