Датамайнер @SadlyItsBradley повідомляє, що Valve готується до масового виробництва Steam Controller 2 та нового контролера для VR-гарнітури.

Codename for Steam Controller 2 is “Ibex” Separate product from Deckard’s “Roy” controller(s) Both are being tooled for a mass production goal in their factories right now. That’s why I know they’re in later stages of productization — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) November 19, 2024

Новий контролер має кодову назву “ibex” та буде більш традиційним та схожим на геймпади Xbox чи PlayStation. Він матиме 2 симетрично розташовані стіки та зменшені трекпади. Щодо розкладки, то вона буде схожою до тої, яка використовується в Steam Deck.

It has symmetrical sticks Honestly its not far off from Steam Deck input has I never cared to say much about SC2, because even with leaks, anyone with common sense would come to the same conclusions — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) November 19, 2024

Окрім цього раніше повідомлялось, що компанія працює над бездротовою версією VR-гарнітури Valve “Deckard”, яка має стати недорогою альтернативою Valve Index. Датамайнер також виявив згадки спеціального контролера “Roy” у коді SteamVR.

Valve Roy controller(s) have at least: DPAD, Bumpers, Grip Buttons, Triggers, ABXY, system button, and some sort of strap I am confident in this info based on datamining AND sources who wished not to be named There is also an unreleased OpenXR extension for these controllers pic.twitter.com/36WBtLvYZ5 — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) November 14, 2024

До речі, Valve надала компанії Hori ліцензію для випуску офіційного Steam Controller. Геймпад вже доступний для продажу в Японії та готується до запуску на американському ринку.