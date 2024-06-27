Скоро користувачі платформи Valve отримають новий Steam Controller, але не зовсім той самий. Офіційний геймпад для Steam випустить компанія Hori. Він називатиметься Wireless Horipad for Steam та з’явиться лише в Японії (принаймні, поки що). Про це повідомляє The Verge.

Геймпад розроблено з оглядом на Steam Deck, він матиме схожі сенсорні датчики на стиках для активації гіроскопічного керування. Він також підтримує бездротове з’єднання Bluetooth і дротове з’єднання USB-C, а також цілу низку користувацьких можливостей програмування за допомогою програмного забезпечення Hori.

Головної особливості Steam Controller — трекпаду — геймпад від Hori не матиме, проте геймпад має додаткові 4 програмовані кнопки, дві під D-падом та правим стіком та дві на задній частині будуть розміщені pro-кнопки L4 та R4.

Новий контролер вийде на ринок Японії 31 жовтня у чотирьох кольорах (чорному, білому, неоново-жовтому та фіолетовому) за ціною 7 890 ієн (близько $50). Поки що не відомо, чи з’явиться цей контролер за межами Японії.

Однак, Wireless Horipad, здається, має набагато більше можливостей. Почнемо з того, що він дійсно бездротовий, хоча обмежений Bluetooth, який зазвичай менш надійний, ніж бездротовий USB-донгл.

Загалом, використання геймпадів у Steam зростає, як показує статистика Valve. Можливо, це старт появи ліцензійних контролерів для Steam від різних виробників, аналогічно консолі Xbox.