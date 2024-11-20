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Нарешті, через 15 років після релізу S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, вийшла довгоочікувана S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра стала офіційно доступною для всіх гравців на Xbox та ПК через Steam, Epic Games Store, GOG та Microsoft Store.

Разом з тим GSC Game World також показали релізний трейлер гри.

За кілька годин до релізу у мережі також почали з’являтися огляди S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, зокрема з нашим можна ознайомитися за посиланням.

Враження від гри виявилися змішаними. Вона зберігає впізнавану атмосферу S.T.A.L.K.E.R. разом із проблемами та багами. Середні оцінки на Metacritic – 76, а на OpenCritic – 77. Проте остаточна думка залежить від кожного гравця окремо.

До речі, як зауважило видання PlayUA, розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у кінці гри залишили повідомлення, у якому згадали, що реліз цієї довгоочікуваної гри став можливим лише завдяки всім захисникам та захисницям, які боронили й боронять Україну.