Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

GSC Game World випустила патч першого дня для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Оновлення має майже такий самий розмір, як і сама гра – гравцям на Xbox потрібно буде завантажити 139 ГБ. Про це пише Twisted Voxel.

Гравці, що вирішили заздалегідь завантажити гру на Xbox могли побачити, що для попереднього завантаження потрібно було 143 ГБ. Водночас з патчем першого дня цим гравцям доведеться звантажувати практично всю гру заново. Якщо ж гравці не зробили попереднє завантаження, то це оновлення можна буде оминути, завантаживши гру лише один раз.

Патч першого дня для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl є одним з найбільших, якщо не найбільшим в історії. Зазвичай оновлення, що студії випускають у день релізу, можуть бути великими, та рідко перевищують 10 ГБ. Навіть такі великі ігри, як Call of Duty, не змогли дійти до відмітки у 139 ГБ.

Такий великий розмір оновлення можна пояснити самою системою Xbox, де навіть найпростіші патчі для ігор, як-от режим 60 кадрів в секунду для Assassin’s Creed Syndicate можуть важити понад 30 ГБ. У той час, як на PlayStation 4 чи 5 воно важитиме всього 1 ГБ.

Нагадуємо, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбудеться вже незабаром – 20 листопада 2024 року. Українським гравцям доступ буде відкрито о 18:00. Напередодні релізу радимо вам ознайомитися з технічними вимогами гри, а також у вас ще є можливість зробити попереднє замовлення та отримати кілька приємних бонусів.