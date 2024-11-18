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Компанія GSC Game World розкрила час релізу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В Україні гра вийде 20 листопада 2024 року о 18:00.

Компанія продовжує підігрівати інтерес гравців та публікує нові матеріали гри. Сьогодні розробники показали маленький шматочок ігрового процесу, в якому гравець ледь не врізається у цілу зграю “Тушканів”.

S.T.A.L.K.E.R. 2 є однією з самих очікуваних ігор останніх років. Гра ще навіть не вийшла, а вже посіла перше місце серед платних ігор в Steam і це лише попередні замовлення.

До речі, актуальні системні вимоги S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можна дізнатись за посиланням.