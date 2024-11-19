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Видання Android Authority, посилаючись на джерело в Google, розповіло, що компанія планує обʼєднати Chrome OS та Android.

Ще в червні 2024 року Google оголосила, що Chrome OS почне використовувати частини Android, але в новому звіті стверджується, що злиття піде ще глибше. Завдяки такому зʼєднанню Google хоче створити конкуренцію iPad.

Нагадаємо, iPad працює під управлінням iPadOS, що є відгалуженням iOS з деякими особливими для планшетів функціями. Google могла б додати такі функції для планшетів з Android.

Щодо Chrome OS, то це операційна система, розроблена для дешевих ноутбуків. Як сама вона може допомогти створити конкуренцію iPadOS поки незрозуміло.

Так чи інакше, це багаторічний проєкт, тому не чекайте, що це відбудеться найближчим часом. Коли це буде зроблено, майбутні Chromebook працюватимуть під управлінням нової версії Android, яка інтегрує Chrome OS. Або щось на кшталт цього.

До речі, також відомо, що Google хоче знову випускати ноутбуки Pixel. Нова модель, скоріш за все, працюватиме під управлінням цієї нової суміші Chrome OS та Android.