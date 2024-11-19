У 2013 році Google вперше випустила Chromebook Pixel, але у 2017 році відмовилась від цієї лінійки. Зараз, за інформацією наших колег з Android Headlines, компанія вирішила знову повернуться до ноутбуків.
Згідно з витоком, новинка вийде на ринок, як Google Pixel Laptop. Пристрій проходить з кодовою назвою Snowy.
На жаль, детальних характеристик новинки нема, але співробітники Google порівнюють пристрій з MacBook Pro, лінійкою Dell XPS, ноутбуками Microsoft Surface Laptop та Samsung Galaxy Chromebook. Тобто йдеться про модель преміумкласу.
Головне питання лише в тому, на якій операційній системі буде працювати пристрій — Chrome OS або Windows?
Коли саме Google планує випустити Pixel Laptop — невідомо. Можливо новинка дебютує у 2025 році.
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