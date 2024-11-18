Відповідно до нового інсайдерського звіту, майбутні окуляри Samsung XR (доповненої реальності), які розробляються у співпраці з Google, з’являться не раніше другої половини 2025 року. Вони матимуть деякі спільні характеристики з Ray-Ban Meta. Про це пише 9to5Google.
Samsung планує початкове виробництво у кількості 500 000 одиниць. Гаджет планують випустити у третьому кварталі 2025 року. Окуляри працюватимуть на чипсеті Qualcomm AR1, тому самому чіпі, який використовується в розумних окулярах Ray-Ban Meta.
Samsung AI Smart Glasses Specifications
• Release: Q3 2025
• Initial production: 500,000 units
• Chip: Qualcomm AR1
• Camera: Sony IMX681 12MP
• Battery: 155mAh
• Weight: 50 grams
• AI: Gemini LLM developed in collaboration with Google
Source: Wellsen XR Research (China)
— Jukanlosreve (@Jukanlosreve) November 15, 2024
Це не єдині спільні характеристики двох пристроїв. Окуляри Samsung матимуть 12-мегапіксельну камеру та акумулятор на 155 мАг, такий самий як і в окулярах Ray-Ban. Новинка буде важити 50 г, що трохи більше, ніж Ray-Ban Meta.
Також відомо, що окуляри Samsung не матимуть вбудованого дисплея. За “смарт” функції буде відповідати Gemini, який підтримуватиме “оплату”, а також зможе розпізнавати QR-коди, жести та людей. Точної інформації, як саме будуть працювати ці функції поки немає.
Завантаження коментарів …