Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Відповідно до нового інсайдерського звіту, майбутні окуляри Samsung XR (доповненої реальності), які розробляються у співпраці з Google, з’являться не раніше другої половини 2025 року. Вони матимуть деякі спільні характеристики з Ray-Ban Meta. Про це пише 9to5Google.

Samsung планує початкове виробництво у кількості 500 000 одиниць. Гаджет планують випустити у третьому кварталі 2025 року. Окуляри працюватимуть на чипсеті Qualcomm AR1, тому самому чіпі, який використовується в розумних окулярах Ray-Ban Meta.

Samsung AI Smart Glasses Specifications • Release: Q3 2025

• Initial production: 500,000 units

• Chip: Qualcomm AR1

• Camera: Sony IMX681 12MP

• Battery: 155mAh

• Weight: 50 grams

• AI: Gemini LLM developed in collaboration with Google Source: Wellsen XR Research (China) — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) November 15, 2024

Це не єдині спільні характеристики двох пристроїв. Окуляри Samsung матимуть 12-мегапіксельну камеру та акумулятор на 155 мАг, такий самий як і в окулярах Ray-Ban. Новинка буде важити 50 г, що трохи більше, ніж Ray-Ban Meta.

Також відомо, що окуляри Samsung не матимуть вбудованого дисплея. За “смарт” функції буде відповідати Gemini, який підтримуватиме “оплату”, а також зможе розпізнавати QR-коди, жести та людей. Точної інформації, як саме будуть працювати ці функції поки немає.