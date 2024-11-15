Ось наче просто черговий кросовер, який з нього автомобіль мрії? Однак Honda Passport вміє привернути до себе увагу та запропонувати кілька цікавих “родзинок” в зовнішності та конструкції.

Наприклад, як і раніше, кросовер Honda Passport четвертого покоління технічно являє собою вкорочену (4,84-метрова довжина та 2,89-метрова колісна база) версію автомобіля Honda Pilot. Проте якщо раніше спорідненість двох моделей було помітно неозброєним оком, то тепер кросовер Honda Passport явно виділяється власним оригінальним дизайном: передній бампер та пласкі фари, темна ніздря на капоті, змінені ліхтарі.

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Особливо цікаво виглядає Honda Passport TrailSport з шинами для бездоріжжя, переналаштованою підвіскою і міцним сталевим захистом двигуна. Та ще з яким двигуном! Під капотом Honda Passport встановлено бензиновий 289-сильний атмосферний 3,5-літровий V6 – і це виглядає ледь не дивом в тотальному світі невеличких турбодвигунів або електромоторів.

Трансмісія теж гарна: 10-ступеневий “автомат” та система повного приводу i-VTM, що може гнучко розподіляти крутний момент не лише між осями, але й окремо між задніми колесами. Кліренс автомобіля становить 211 мм; хоча з такою зовнішністю та обов’язковим повним приводом можна було очікувати більшого.

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Салон нового кросовера Honda Passport пропонує 10,2-дюймовий дисплей для водія та 12,3-дюймовий дисплей мультимедійки, численні фізичні кнопки, збільшений простір для пасажирів. Максимальна комплектація Honda Passport TrailSport Elite додатково може похизуватись оздобленням салону перфорованою шкірою, передніми сидіннями з вентиляцією, аудіосистемою Bose та заднім клімат-контролем. Вийшов ось такий автомобіль мрії, але для реального життя.

Продажі новинки Honda Passport стартують в США на початку 2025 року. Ціна буде повідомлена додатково, але орієнтовно – прайс буде починатись з $40 тис.