Ар-нуво стратегія Songs of Silence, яка наробила багато галасу завдяки бездоганній роботі з аудиторією і стала бестселером в Україні нарешті дісталася до релізу і вийшла з Дочасного доступу.

Крім трейлера до виходу Songs of Silence версії 1.0 розробники оприлюднили деякі плани на подальший розвиток гри. До кінця 2024 року вийде оновлення 1.1 з покращеним ШІ, продуктивністю, балансом, скілами, а також режимом сценаріїв зі складними мапами. На перший квартал 2025 року заплановано вихід першого DLC з новими механіками, героями, юнітами та вміннями.

Нагадаємо перед релізом гри розробники з Chimera Entertainment не підняли, як це зазвичай буває, а навпаки, знизили ціну Songs of Silence. А до 27 листопада стратегію взагалі можна придбати зі знижкою у 25% лише за 274 грн. Ще раз дякуємо Chimera Entertainment за українську локалізацію та гарну роботу з гравцями. Усім гарної гри!