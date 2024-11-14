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Слідом за серією ігрових смартфонів RedMagic 10 Pro, компанія nubia також показала два нових акумулятори: RedMagic Dao Peak Power Stick та RedMagic Dao Peak Energy Cube.

Dao Peak Power Stick має прозорий дизайн та корпус, виготовлений з авіаційного алюмінієвого сплаву. Він оснащений невеликим екраном, на якому в режимі реального часу відображається інформація про стан заряджання.

Пристрій отримав ємність 20 000 мА⋅год. Він має універсальну 3-портову конструкцію, оснащену двома Type-C, що підтримують двосторонній 140-ватний стандарт PD3.1 plug-and-play, і одним USB-A.

Павербанк підтримує швидку зарядку потужністю до 165 Вт для сумісних моделей RedMagic. Він також сумісний з протоколами швидкої зарядки PD3.0 і QC3.0. Крім того, він оснащений функцією інтелектуального розпізнавання, яка регулює вихідну потужність для оптимізації заряджання залежно від пристрою.

Щодо RedMagic Dao Peak Energy Cube, то він отримав ємність 5000 мА⋅год, вбудований кабель Type-C та максимальну потужність 65 Вт. Новинка працює на основі технології GaN, а також підтримує систему розпізнавання пристроїв та різні протоколи швидкої зарядки, зокрема PD3.0, QC3.0 і PPS.

RedMagic Dao Peak Energy Cube вже можна попередньо замовити в Китаї за $38. Продажі новинки почнуться 20 листопада 2024 року. Щодо RedMagic Dao Peak Power Stick, то він зʼявиться у грудні й буде коштувати $138. На жаль, поки невідомо, чи планує nubia продавати пристрої на глобальному ринку.