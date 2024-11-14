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Компанія nubia провела захід в Китаї, на якому показала нову серію ігрових смартфонів.

Йдеться про моделі RedMagic 10 Pro та RedMagic 10 Pro+. Серія оснащена 6,85-дюймовим OLED-дисплеєм Wukong з роздільною здатністю 2688×1216p. В екрані нема отворів.

Дисплей підтримує частоту оновлення до 144 Гц і частоту дискретизації дотику 960 Гц. Екран досягає пікової яскравості 2000 ніт, охоплює 100% колірної гами DCI-P3 і пропонує 10-бітну глибину кольору.

Під капотом RedMagic 10 Pro та RedMagic 10 Pro+ працює новий процесор Snapdragon 8 Elite. Цей восьмиядерний чип постачається в парі з графікою Adreno 830, оперативною пам’яттю LPDDR5X Ultra, накопичувачем UFS 4.0 Pro та системою охолодження. Також смартфони мають фірмовий ігровий чип Red Core R3, який підтримує роздільну здатність 2K + 120FPS і кадрову паралельність, сумісну з більш ніж 200 іграми.

Щодо камер, то це 50-мегапіксельний основний датчик OmniVision OV50E40 з діафрагмою f/1.88 і OIS, а також 50-мегапіксельний надширококутний об’єктив зі 120-градусним полем зору та 2-мегапіксельний макросенсор. На передній панелі гаджетів встановлена 16-мегапіксельна камера OmniVision. Вона знаходиться під дисплеєм. Виробник обіцяє кращу якість селфі та відео завдяки технології штучного інтелекту.

RedMagic 10 Pro+ оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором Bull Demon King ємністю 7050 мА⋅год. Він підтримує швидку зарядку потужністю 120 Вт, що дозволяє йому досягти 50% всього за 11 хвилин, а повного заряду — за 30 хвилин. Стандартна модель RedMagic 10 Pro постачається з трохи меншим акумулятором ємністю 6500 мА⋅год і швидкою зарядкою потужністю 80 Вт.

Обидва смартфони мають інтерфейс RedMagic OS 10 на базі ОС Android 15. В системі є багато функцій, спеціально розроблених для покращення ігрового процесу.

RedMagic 10 Pro та RedMagic 10 Pro+ вже можна попередньо замовити в Китаї. Продажі гаджетів почнуться 18 листопада. Смартфони доступні в декількох кольорах та різних модифікаціях памʼяті. Базова модель коштує від $693, а топова — від $832.

Щодо глобального ринку, то на ньому варто чекати лише RedMagic 10 Pro. Реліз новинки ймовірно відбудеться до кінця 2024 року.