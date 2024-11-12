BlueSky та Threads отримали багато нових користувачів після перемоги Дональда Трампа

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

5 листопада 2024 року відбулися вибори Президента США, де новим лідером держави було обрано Дональда Трампа. Внаслідок цього дві платформи, BlueSky та Threads, що конкурують з соціальною мережею X, якою володіє вже наближений до Трампа Ілон Маск, отримали великий наплив користувачів, повідомляє Bloomberg.

Децентралізована соціальна мережа BlueSky отримала понад 700 тисяч нових користувачів менш ніж за тиждень після виборів. Більшість реєстрацій саме у США. Загальна кількість користувачів платформи вже складає 14,5 мільйонів. Загалом з вересня цього року у соціальній мережі зареєструвалося 4,5 мільйона людей.

Threads, схожа на X соціальна мережа від Meta, також показала зростання і через три дні після виборів отримала понад мільйон нових користувачів. Загалом на платформі зареєструвалося вже понад 275 мільйонів людей, що майже вдвічі більше аніж квітневий результат, коли повідомлялося про 150 мільйонів.

Соціальна мережа Meta зараз є першим найпопулярнішим безплатним додатком у США. Одним з основних рушіїв для користувачів переходити на інші платформи є політика самого Ілона Маска, який вже довгий час просуває на своїй платформі праві думки та активно підтримує Трампа. Не допомагає й величезна кількість ботів, велика кількість постів для збору взаємодій та загальна токсичність платформи.