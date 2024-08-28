Human Mobile Devices представила розкладний телефон у стилі Барбі, який було розроблено у співпраці з Mattel. Пристрій отримав назву HMD Barbie Phone та з’явиться у продажу сьогодні, 28 серпня 2024 року.

За твердженням HMD, новий телефон створює відчуття ностальгії та додає гумору у повсякденне життя його власників. Крім того, розробка дає змогу відпочити від інтернету та смартфонів.

“Чарівний телефон має ретро-дизайн із дзвінками, текстовими повідомленнями та без соціальних мереж – ідеальний варіант для перерви у використанні смартфона, – йдеться в повідомленні HMD. – Розкладний телефон повертає радість простих, приємних днів. Телефонуйте своїм найкращим друзям, призначайте побачення і повідомляйте їм місце зустрічі”.

Судячи з опису, новий телефон оснастили 2,8-дюймовим головним дисплеєм (320×240 пікселів) та 1,77-дюймовим дисплеєм (160×120 пікселів) на зовнішній панелі. Новинка має процесор Unisoc T107, 64 МБ оперативної пам’яті та сховище до 128 МБ. Також пам’ять можна розширити завдяки microSD об’ємом 32 ГБ.

HMD Barbie Phone отримав батарею ємністю 1 450 мА•год, VGA-камеру (0,3 МП), бездротовий модуль Bluetooth 5.0, роз’єм USB Type-C та 3,5-міліметровий Jack для класичних дротових навушників.

Телефон працює на базі операційної системи S30+. Його вага становить 123,5 грама, а габарити – 201×55,1×10,9 мм у відкритому стані, та 108,4×55,1×18,9 мм у закритому. В комплекті до нього пропонують дві змінні задні кришки, кабель USB-C рожевого кольору, рожевий знімний акумулятор, шнурок із намистин та підвіски, серветку, наклейки.

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“Цей телефон заохочує вас відмовитися від смартфону, коли ви просто хочете менше сидіти в інтернеті і більше розважатися, і все це за допомогою справжньої культурної ікони – Барбі”, – зазначив директор з глобального маркетингу HMD Ларс Зільбербауер.

Нагадаємо, що в лютому 2024 року стало відомо, що HMD випустить розкладний телефон у стилі Barbie.