Human Mobile Devices (HMD), виробник телефонів Nokia, анонсувала на цьогорічній Mobile World Congress свою співпрацю з компанією з виробництва іграшок Mattel, повідомляє The Verge. У межах цієї колаборації буде випущено розкладний кнопковий телефон у стилі Barbie.

HMD позиціонує новий телефон як аксесуар, орієнтований на стиль, ностальгію і «цифровий детокс». Компанія поки не розкриває детальної інформації як-то ціна чи навіть зовнішній вигляд, але заявляє, що планує представити Barbie Flip Phone на MWC, тому варто очікувати більше новин протягом цього тижня.

Крім того, компанія також заявила про новий ретро-телефон під брендом Nokia та смартфон під брендом HMD. Компанія також поділилася планами щодо створення нової платформи для розробки, яку вона називає HMD Fusion.

По суті, мета HMD у Fusion – надати можливості Raspberry Pi, але у формфакторі смартфона з вбудованим екраном і акумулятором. Для програмного забезпечення використовується Android із розблокованим завантажувачем. Але на сьогодні це – лише плани, тому не варто очікувати Fusion найближчим часом.