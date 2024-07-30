Canva купує стартап Leonardo.ai, робота якого зосереджена на штучному інтелекті. Угода дозволить Canva інтегрувати моделі генерації фірми у власні продукти. Про це пише Bloomberg.

Команда Leonardo.ai складається зі 120 спеціалістів. Компанія працює над програмним забезпеченням, яке допомагає користувачам створювати та редагувати зображення в режимі онлайн за допомогою текстових підказок.

Для Canva – це вже друга подібна угода за рік, яку вона реалізує у намаганнях конкурувати з Adobe. Про першу угоду стало відомо у березні 2024 року, коли Canva анонсувала придбання Affinity – розробників набору програм для професійного дизайну.

Тож із новою угодою сервіси Leonardo.ai приєднаються до зростаючого набору ШІ-інструментів Canva, які, як вона сподівається, переманять деяких з найбільших корпоративних клієнтів Adobe і прискорять зростання доходів.

Компанія Canva стала конкурентом Adobe, яка тривалий час була домінуючим постачальником програмного забезпечення для професіоналів у сфері дизайну.

Нещодавно Adobe додала функції штучного інтелекту в свої продукти, але її акції впали на понад 10% цього року після того, як у грудні 2023 року зірвалася угода про придбання компанії Figma за $20 млрд.