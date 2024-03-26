Canva анонсувала придбання Affinity, розробників набору програм для професійного дизайну, які пропонують інструменти, спроможні конкурувати з Adobe. Про це компанія повідомила в офіційній заяві.

«Сьогодні ми неймовірно раді вітати Affinity в команді Canva, оскільки ми націлені на розширення можливостей будь-якого дизайнера. Відзначений нагородами набір програмного забезпечення для професійного дизайну Affinity, якому довіряють понад три мільйони творчих професіоналів у всьому світі, став затребуваним рішенням для всього: від редагування фотографій до складного графічного та векторного дизайну. Разом ми націлюємося на розширення можливостей усіх команд і організацій для досягнення поставлених цілей», – написали в заяві.

Affinity розташована у Великій Британії та має команду з 90 осіб, які перейдуть до Canva. Affinity стане частиною європейських активів компанії, серед яких Flourish, Kaleido, SmartMockups, Pexels, Pixabay і SlidesCarnival.

У майбутньому компанія обіцяє більше розповісти про подальші плани розвитку та оновлень.

Як повідомляє Bloomberg, ціна угоди складає кілька сотень мільйонів фунтів, проте точна сума не повідомляється.

Affinity має ряд наборів інструментів для дизайнерів, серед яких є Affinity Designer, куди входить програмне забезпечення на основі векторної графіки для всього, від створення цифрових ілюстрацій до концепт-арту, унікальної графіки, логотипів, дизайну брендів, вебмакетів тощо.

Іншим набором є Affinity Photo – редактор фотографій, доступний для MacOS, Windows і iPad. Цей набір підходить для базового редагування, розширеного ретушування та створення багатошарових фотокомпозицій.

Останнім набором, який пропонує Affinity, є Affinity Publishers. Це – набір програмного забезпечення для професійного макетування сторінок. У компанії кажуть, що це – зручний, інтуїтивно зрозумілий додаток, який дозволяє поєднувати зображення, графіку та текст, щоб створювати макети, готові до публікації, від книг, журналів і маркетингових матеріалів до шаблонів соціальних мереж, макетів вебсайтів і багато іншого.