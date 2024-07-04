Зйомки фільму за франшизою Watch Dogs офіційно розпочалися. Ubisoft опублікувала перший кадр із тизером майбутньої адаптації у своїх соціальних мережах. Про це пише Insider Gaming.

На жаль, поки що практично жодної інформації щодо майбутнього фільму немає. Відомо лише про те, що Том Блайт (“Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій”) та Софі Вайлд (“Говори до мене”) з’являться у фільмі.

Також вже повідомили, що продюсерами фільму стануть голова відділу контенту Ubisoft Маргарет Бойкін, генеральний директор New Regency Ярів Мілчан і президентка компанії Motion Pictures Наталі Леманн.

Новини про кіноадаптацію, звісно, породжують питання щодо майбутнього серії. У квітні інсайдер j0nathan розповідав, що зараз Ubisoft не має планів щодо нових ігор Watch Dogs.

Том Гендерсон з Insider Gaming також зазначив, що йому поки нічого невідомо про те, чи збирається компанія випускати нові ігри за франшизою.

Перша та друга частина Watch Dogs разом продалися накладом у понад 20 мільйонів копій. Щодо третьої частини, Legion, то Ubisoft не розкривала фінансову інформацію про продажі.