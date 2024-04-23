Здається, що Ubisoft більше не зацікавлена у створенні нових ігор за франшизою Watch Dogs. Як повідомляє інсайдер j0nathan, серія – “мертва і похована”.

j0nathan, який у минулому неодноразово публікував інсайдерську інформацію, яка пізніше справджувалася, відповів на питання про майбутнє серії та розповів, що Ubisoft не планує нові ігри.

На додаток, інсайдер також розповів, що Ubisoft скасувала кілька проєктів за франшизою, включно з “досить оригінальною” королівською битвою.

Watch Dogs est normalement mort et enterré. Le bide de Legion a détruit les projets sur la licence (dont un Battle Royale assez original) — j0nathan (@xj0nathan) April 21, 2024

Watch Dogs: Legion, яка хоч і мала непогані ідеї, все ж не змогла зацікавити велику кількість гравців. Водночас такі серії як Assassin’s Creed та Far Cry досі приносять компанії гроші.

Ubisoft не оголошувала про фінансові результати Legion, а єдина відома інформація про продажі гри – це стаття від Gamingbolt, де стверджується, що за перші три дні гра розійшлася накладом в 1,9 мільйона копій.

Ubisoft наразі жодним чином не прокоментувала ці чутки.