Під час зустрічі з інвесторами президент Nintendo Шунтаро Фурукава повідомив, що компанія не планує використовувати генеративний штучний інтелект в розробці своїх ігор. Про це пише TweakTown.

Президент Nintendo зазначає, що генеративний ШІ має великі проблеми із використанням чужої інтелектуальної власності.

“Генеративний ШІ, який був гарячою темою в останні роки, може бути більш креативним, але ми також визнаємо, що він має проблеми з правами інтелектуальної власності, – каже Фурукава. – Ми сподіваємося продовжувати створювати унікальні ігри, які не може бути розроблені лише за допомогою технологій”.

Треба відзначити, це доволі послідовна позиція. Nintendo добре відома своїми судовими позовами проти розробників емуляторів та виробників піратського заліза.

Компанія навіть змусила розробників Garry’s Mod видалити весь користувацький контент, який якось перегукується з персонажами Nintendo.