До п’ятниці, 28 червня, нещодавно випущена програма ChatGPT для macOS зберігала всі розмови з чат-ботом у текстових файлах, які можна було з легкістю знайти на комп’ютері. Потенційно це дозволяло б зловмисникам, які отримали доступ до комп’ютера, читати всі розмови з чат-ботом. Про це повідомляє The Verge.

OpenAI випустила заяву щодо цієї проблеми, заявивши, що вже зашифрувала чати.

“Ми знаємо про цю проблему та випустили нову версію програми, яка шифрує ці розмови. Ми прагнемо забезпечити корисну взаємодію з користувачами, зберігаючи наші високі стандарти безпеки в міру розвитку нашої технології”, – йдеться у заяві компанії.

Після цього оновлення розмови з чат-ботом перестали відображатися у звичайному текстовому файлі і їх більше неможливо так просто знайти.

Цю проблему вперше виявили через те, що OpenAI відмовилася використовувати ізольоване програмне середовище та перевіряла, куди зберігати дані.

Оскільки ChatGPT доступний на macOS лише через офіційний сайт компанії, програма не повинна відповідати правила Mac App Store, а отже може оминути обов’язкові вимоги Apple.