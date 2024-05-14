У ChatGPT з’явився окремий застосунок для macOS. Підписники ChatGPT Plus вже можуть його встановити. Для користувачів безплатної версії він стане доступним найближчими тижнями. Про це повідомляє The Verge.

Застосунок зможе розпізнавати вміст на екрані користувача та аналізувати його, відповідаючи на питання. OpenAI повідомляє, що користувачі можуть запитати щось у ChatGPT, використовуючи комбінацію клавіш Option + Пробіл.

OpenAI планує також запустити версію для Windows пізніше цього року. ChatGPT вже доступний як застосунок для iOS і Android.

Окрім нового додатку, компанія напередодні також продемонструвала свою нову модель GTP-4o.