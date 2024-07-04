Уряд Японії нарешті відмовився від використання дискет у всіх своїх системах. Для цього Цифрове агентство скасувало 1034 нормативи, які регулювали їхнє використання. Про це повідомляє Reuters.

“Ми виграли війну з дискетами 28 червня!” – заявив міністр цифрових технологій Таро Коно, який підтримує відмову від аналогових технологій в уряді.

Досі в Японії, яка є однією з найбільш інноваційних країн, влада продовжувала вимагати від компаній надавати деякі офіційні документи на дискетах та CD-ROM.

Однак у січні цього року Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни випустило заяву, у якій зазначило, що більше не вимагатиме надавати документи на застарілих носіях даних.

Японія вимагала їх у багатьох структурах, серед яких були постачальники комунальних послуг, гірничодобувні підприємства та виробники літаків і зброї.

Серед причин, чому уряд Японії нарешті відмовився від дискет, – обмежений об’єм пам’яті на таких носіях. А ще той факт, що дискети просто важко знайти у продажу.