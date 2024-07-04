В Amazon вирішили припинити експлуатацію робота Astro для бізнесу. Тепер компанія прагне зосередити увагу на домашніх девайсах, повідомляє Reuters.

Як відомо, Amazon представила версію робота Astro, націлену на бізнес, лише минулої осені. Тим самим гігант прагнув дати нове життя продукту, який повільно набирав популярності серед споживачів.

Модель була орієнтована на роботу як пересувний охоронець і була доступна клієнтам у США. Її ціна сягала $2350 – це на $750 дорожче порівняно зі споживчою версією, яку запустили за два роки до того.

Домашній робот, який з’явився в 2021 році, був розроблений для виконання таких завдань, як моніторинг будинку, налаштування рутинних справ і нагадувань, а також відтворення музики і телепередач під час пересування будинком.

Попри те, що Amazon запустила робота за бізнесу тільки недавно, тепер вона змінює свої плани.

“Щоб прискорити наш прогрес і поточні дослідження, спрямовані на те, щоб зробити Astro найкращим домашнім роботом, ми ухвалили рішення припинити підтримку Astro для бізнесу”, – зазначив представник Amazon.

За інформацією компанії, яку вона надіслала клієнтам у листах, із 25 вересня цього року роботи Astro для бізнесу перестануть функціонувати.