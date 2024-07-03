У родині Land Rover Defender чергове поповнення, та ще й яке – нова спецверсія Land Rover Defender OCTA, де поєдналися покращені позашляхові можливості з надзвичайною потужністю та динамікою. Вважаєте, це нереально? Тоді ось вивчіть рецепт створення Land Rover Defender OCTA.

Беремо за основу Land Rover Defender 110, додаємо позашляхові шини та розширювачі колісних арок (ширина збільшилась на 68 мм), далі ще додатково підіймаємо автомобіль над дорогою (кліренс збільшився на 28 мм). А потім, нарешті, ховаємо під капотом надзвичайну техніку!

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Насправді саме технічні зміни є визначальними в спецверсії Land Rover Defender OCTA. Адже такий автомобіль отримує надпотужний 4,4-літровий турбо-V8, який розвиває 635 к.с. та 750 Нм – ці показники одразу роблять Land Rover Defender OCTA найбільш потужним варіантом позашляховика за весь час його існування. Й найбільш динамічним: прискорення 0-100 км/год вкладається лише в 4 секунди!

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Проте, крім двигуна, також потрібно відзначити змінену підвіску 6D Dynamic із гідравлічно-поєднаними амортизаторами: це дозволяє покращити ходові якості як на рівній дорозі, так і на бездоріжжі. Також Land Rover Defender OCTA отримав переналаштоване кермо, спортивну вихлопну систему з відкритими патрубками, особливі налаштування ABS для бездоріжжя та кілька режимів руху, які обираються через перемикачі та дисплеї в салоні автомобіля.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Новинка Land Rover Defender OCTA має відзначити публічний дебют вже незабаром – на Фестивалі Швидкості в Гудвуді цього місяця. Після того автомобіль Land Rover Defender OCTA буде доступний для замовлення та продажів. Вартість Land Rover Defender OCTA у Великій Британії має починатися з 145300 фунтів – це близько 171 тисяча євро. Вартість лімітованої серії Land Rover Defender OCTA Edition One буде починатися з 160800 фунтів – тобто, майже 190 тисяч євро.