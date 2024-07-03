Пройшов лише місяць з появи у симуляторі далекобійника Euro Truck Simulator 2 першої електровантажівки, як розробники додали новий електричний сідловий тягач, цього раз від Scania Trucks.

Насправді це відразу дві вантажівки – Scania 40 S та 45 S Battery Electric Vehicle. Як і у випадку з Renault Trucks E-Tech T допоки інфраструктура гри ще неготова до впровадження електричних авто (а це в першу чергу електричні зарядки, які треба додати у світ ETS2) нові вантажівки будуть доступні лише у режими одноразової швидкої роботи. Ми вже спробували нові Scania, динаміка цих авто дійсно вражає.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Електричні Scania 40 S і 45 S, базуються на Scania S‑серії з ДВЗ з шасі 4×2 й оснащені шестиступінчастою коробкою передач у поєднанні з трьома електродвигунами з постійною вихідною потужністю 400/450 кВт (540/610 к.с.). Завдяки акумулятору місткістю 624 кВт·год вантажівка може проїхати до 520 км за одну поїздку залежно від повної ваги причепа.

Renault Trucks E-Tech T, Scania 40 S і 45 S BEV разом із кількома іншими електричними вантажівками, реліз яких заплановано на майбутнє, стануть для SCS Software першим кроком до тотальної електрифікації Euro Truck Simulator 2. Але ж звісно, машини з двигунами внутрішнього згоряння нікуди не подінуться і дві інфраструктури бензинова-дизельна та електрична будуть існувати у грі паралельно.