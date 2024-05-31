У симуляторі далекобійника Euro Truck Simulator 2 з’явилась перша офіційна електровантажівка – сідельний тягач Renault Trucks E-Tech T. Поки що автівка доступна лише в режимі Quick Job.

У Renault E-Tech T геть інша, відмінна від тягачів з двигунами внутрішнього згорання динаміка розгону та гальмування, крім того, для цього авто потрібна електрозарядка, мережі яких у грі поки що немає. Тож до моменту повної електрифікації світу Euro Truck Simulator 2 новий тягач Renault Trucks E-Tech T доступний лише у режими одноразової швидкої роботи, його не можна придбати в автосалоні й не можна модифікувати.

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E-Tech T цікава машина, яка дуже потужно прискорюється, а ось до того, що шум дощу та двірників став гучніше ніж шум двигуна треба звикати.

Майже усі відомі виробники вантажівок вже презентували власні електротягачи, тож згодом як в Euro Truck Simulator 2, так і в American Truck Simulator має з’явитися більше подібних автівок, тому команда SCS Software активно працює над “електрифікацією” гри. Чи з’являться спеціальні зарядні місця на звичайних заправках, чи то буде окрема мережа, поки що невідомо.