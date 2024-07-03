Arma Reforger, остання станом на зараз частина популярного військового симулятора Arma від чеської Bohemia Interactive отримала повну українську текстову локалізацію (озвучення у грі лише англійське). Про це сповістив офіційний акаунт гри.

Українська локалізація була додана разом з великим оновленням 1.2, яке вийшло наприкінці червня 2024 р. Наявність української мови також зазначена вже на сторінці Arma Reforger у Steam.

Нагадаємо, серія Arma – це хардкорні військові шутери/симулятори, які є духовними спадкоємицями гри Operation Flashpoint: Cold War Crisis, права на яку Bohemia Interactive свого часу втратила. Перша Arma: Armed Assault вийшла у 2006 р. Наступні частини Arma 2 та Arma 3 у 2009 та 2013 рр. відповідно. Вони отримали численні доповнення.

Arma Reforger, яка вийшла у 2022 р. – четверта частина серії Arma. Події гри відбувають у Європі у 1980-ті роки у розпал Холодної війни. Назва Reforger відсилає Exercise REFORGER, щорічних навчання НАТО, що проводилися в Європі з 1969 по 1993 рік, і мали за мету підтвердити можливість НАТО швидко розгорнути значні сили в Західній Німеччині у разі початку війни з країнами Варшавського договору.

Вважається, що Arma Reforger – це своєрідний “тестовий полігон” Bohemia Interactive для майбутньої Arma 4.

Дякуємо Bohemia Interactive за українську локалізацію. Хто грає в Arma Reforger, радимо вам залишити позитивний відгук на гру в Steam.