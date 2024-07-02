Microsoft призупинила тестування деяких нових функцій Windows 11 для “розслідування кількох проблем”, виявлених у каналі Dev (збірка 26120.961), повідомляє TechRadar.

Відключено функції, які пов’язані з роботою голосом, такі як Narrator, що дозволяє надиктовувати текст, а також можливість робити запити голосом у пошуку Windows.

Також з’явилася нова панель керування обліковими записами в меню “Пуск” і деякі виправлення в диспетчері завдань, але всі вони призупинені, поки Microsoft розв’язує згадані проблеми.

PhantomOfEarth – постійне джерело інсайдів про Windows – зазначає, що нові функції були призупинені через зламану сенсорну клавіатуру, програму збору емодзі та історію буфера обміну.

This set of features stopped rolling out yesterday. https://t.co/7VReYklRPm pic.twitter.com/DGGsMuFo16 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 1, 2024

Враховуючи, що збірки Windows 11 виходять досить регулярно (щонайменше раз на місяць), то очікувати на виправлення проблем не доведеться надто довго.

Це був не найкращий тиждень для Windows 11, Microsoft зіткнулася з поломкою панелі завдань для деяких користувачів, коли впроваджувала рішення для попередньої проблеми, коли деякі користувачі застрягли в нескінченному циклі завантаження. Ще однією нещодавньою “ложкою дьогтю” стала поява “рекомендацій” у меню “Пуск”.

Революційна функція Recall також отримала чимало критики, Microsoft відклала її реліз для допрацювання.