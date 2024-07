Microsoft призупинила тестування деяких нових функцій Windows 11 для “розслідування кількох проблем”, виявлених у каналі Dev (збірка 26120.961), повідомляє TechRadar.

Відключено функції, які пов’язані з роботою голосом, такі як Narrator, що дозволяє надиктовувати текст, а також можливість робити запити голосом у пошуку Windows.

Також з’явилася нова панель керування обліковими записами в меню “Пуск” і деякі виправлення в диспетчері завдань, але всі вони призупинені, поки Microsoft розв’язує згадані проблеми.

PhantomOfEarth – постійне джерело інсайдів про Windows – зазначає, що нові функції були призупинені через зламану сенсорну клавіатуру, програму збору емодзі та історію буфера обміну.

This set of features stopped rolling out yesterday. https://t.co/7VReYklRPm pic.twitter.com/DGGsMuFo16

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 1, 2024