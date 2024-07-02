Thunderbolt 5, який Intel представила минулого року, з’явився у продажу. Новий кабель має пропускну здатність 120 Гбіт/с в одному напрямку, потужність 240 Вт, може бути використаний для підключення зовнішніх твердотільних накопичувачів, графічних процесорів і моніторів із високою роздільною здатністю та частотою оновлення. Але його практично немає до чого підключати, повідомляє The Verge.

Нові кабелі з’явилися на Amazon у трьох варіантах: 0,3 за $23, 0,5 м за $27 та 1 м за $33. Але окрім самого кабелю вам знадобиться відповідний пристрій з підтримкою нової технології.

На сьогодні єдиний ноутбук із портом Thunderbolt 5 – це Razer Blade 18, а точніше його максимальна комплектація – Mercury за $4 500 – з Intel i9 та RTX 4090.

І якщо у вас немає Razer Blade 18 одразу у двох екземплярах, із новим кабелем ви не зробите нічого особливого. Можна, звісно, замовити док-станцію від Hyper, але з моменту її анонсу вона все ще відсутня в наявності.