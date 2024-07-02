Після того, як у травні Meta почала позначати фотографії приміткою “Зроблено за допомогою штучного інтелекту”, фотографи почали масово скаржитись на те, що соціальна мережа маркує таким чином навіть реальні фотографії. Через це компанія переробляє маркування таких зображень, повідомляє TechCrunch.

Соціальна мережа позначала всі зображення як такі, що створені за допомогою штучного інтелекту, незалежно від того, для яких цілей він був використаний. Навіть якщо це була ретуш справжньої фотографії.

Тепер тег матиме назву AI info замість старої Made with AI.

У Meta заявили, що попередня версія тегу була недостатньо чіткою, щоб користувачі могли зрозуміти, що зображення з тегом не обов’язково створене за допомогою штучного інтелекту, але в процесі редагування могли бути використані інструменти на основі штучного інтелекту.

“Як і інші компанії в галузі, ми виявили, що наші теги, засновані на цих показниках, не завжди відповідали очікуванням людей і не завжди надавали достатньо контексту. Наприклад, деякий контент, який включав незначні модифікації з використанням ШІ, наприклад, інструменти ретуші, включав стандартні для галузі показники, які потім були позначені як “Зроблено з ШІ”, – йдеться в блозі компанії.

Компанія не змінює базову технологію виявлення використання ШІ на фотографіях та їхнього маркування. Meta, як і раніше, використовує інформацію з технічних стандартів метаданих, таких як C2PA та IPTC, які містять інформацію про використання інструментів штучного інтелекту.

Це означає, що справжні фотографії, які використовували такі інструменти, як Generative AI Fill від Adobe, все одно будуть позначені оновленим тегом. Але компанія сподівається, що оновлене маркування допоможе людям зрозуміти, що зображення з таким тегом не завжди повністю створене штучним інтелектом.