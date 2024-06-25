У лютому цього року Meta заявила, що почне позначати фотографії, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, поміткою Made with AI. Починаючи з травня такі помітки дійсно почали з’являтися в Instagram, Facebook і Threads.

Все було б добре, якби ці позначки не почали отримувати реальні фотографії, що обурило користувачів та фотографів. Вже є досить багато прикладів подібних помилок. Що цікаво, помітку Made with AI можна побачити тільки в мобільних додатках, а не у вебверсіях платформ. Про це пише TechCrunch.

Фотографія команди Kolkata Knight Riders, позначена як Made with AI

Багато фотографів висловили занепокоєння з приводу того, що їхні знімки були помилково позначені, як такі, що створені за допомогою ШІ. На їхню думку, звичайне редагування фото не має призводити до появи мітки Made with AI.

Колишній фотограф Білого дому Піт Соуза написав у Instagram, що одна з його світлин була позначена новою міткою. Соуза розповів порталу TechCrunch в електронному листі, що Adobe змінила спосіб роботи свого інструменту кадрування, і вам потрібно спершу виконати зведення шарів у Photoshop, а вже потім зберігати файл у JPEG. Він припускає, що ця дія може бути тригером для алгоритмів Meta, які відповідають за присвоєння мітки Made with AI.

Знімку Піта Соузи Instagram теж вирішив додати позначку Made with AI

Meta не надала офіційних коментарів щодо фотографій, які були помилково позначені. Однак, компанія відзначила, що наразі оцінює роботу алгоритму, щоб правильно визначати кількість ШІ-змін, застосованих до зображення. При цьому на платформі досі є купа ШІ-згенерованих картинок, які не позначені міткою Made with AI.