LG починає продаж “бездротового” телевізора SIGNATURE OLED M4

Представлений на початку цього року на виставці CES 2024 “бездротовий” телевізор LG SIGNATURE OLED M4 поступає у продаж на всіх головних ринках світу.

Слово “бездротовий” у лапках тому, що один дріт у цього телевізора все ж таки є — живлення. Всі інші кабелі під’єднуються до окремого модуля зі всією електронікою, який підключається до екрана бездротовим шляхом.

Цікаво, що LG назвала цей модуль Zero Connect Box — явне посилання на аналогічний модуль Samsung під назвою One Connect, що з’єднується з екраном єдиним кабелем, через який передається і сигнал, і живлення (див., наприклад, наш огляд Samsung Neo QLED 8K QN900D).

За думкою компанії, таке рішення надасть користувачам більше можливостей зі встановлення телевізора і загалом більшу гнучкість в облаштуванні життєвого простору.

Так само як у традиційнішого за виглядом LG G4, у SIGNATURE OLED M4 використовується панель другого покоління MLA OLED — але не у всіх діагоналях. Її можна знайти в моделях 65, 77 і 83”, тоді як у найбільшій, 97-дюймовій, встановлюється панель OLED EX.

MLA означає Micro Lens Array — шар мікроскопічних лінз, який накладається поверх пікселів OLED. Щоб зрозуміти їхній розмір — LG заявляє, що здатна розташувати 5000 таких мікролінз на одному пікселі, або 42,4 млрд — на екрані 77-дюймового телевізора.

Головною перевагою такого рішення є значне посилення максимальної яскравості: для MLA OLED другого покоління виробник заявляє пікову яскравість на рівні 3000 ніт.

Максимальна пропускна здатність бездротового зв’язку між екраном і Zero Connect Box у SIGNATURE OLED M4 заявлена на рівні 30 Гбіт/с, чого достатньо для передачі відеосигналу 4K@144 Гц з використанням компресії без втрати візуальної якості. Сигнал передається на відносно неперевантаженій частоті 60 ГГц, і LG заявляє про стабільний зв’язок на відстані до 10 м.

Згідно з офіційним анонсом, LG SIGNATURE OLED M4 поступає у продаж з 1 липня цього року, європейські ціни – €5,000 за 65-дюймову модель, €7,300 — за 77”, €9,700 — за 83” і цілих €34,700 — за 97-дюймову.