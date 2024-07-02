У травні Google представила велике оновлення своєї систему пошуку – “Огляди штучного інтелекту”. І хоча ця функція може видавати доволі дивні або ж цілком неправильні результати, компанія робить велику ставку на штучний інтелект.

Огляди штучного інтелекту пропонують користувачам блоки зі згенерованими ШІ результатами, які мають запропонувати користувачам відповідь на будь-які питання без потреби переходити на різні сайти.

Проте, як повідомляє BoingBoing, у цієї функції, окрім неправильних відповідей, є й інші недоліки. Огляд штучного інтелекту споживає в рази більше енергії, ніж звичайний пошуковий запит.

За словами засновника дослідницької компанії Digiconomist Алекса де Фріса, один результат від штучного інтелекту споживає близько 3 Вт⋅год, це в 10 разів більше, ніж звичайна пошукова видача.

За підрахунками Фріса, згенеровані ШІ відповіді на усі пошукові запити у Google можуть споживати стільки ж енергії, скільки вся Ірландія.

Крім того, для охолодження серверів, які обробляють ШІ-запити, також використовується велика кількість води. Лише деякі оператори звітують про використання води, хоча п’ята частина серверів споживає воду з “водозбірних басейнів із помірним і високим ступенем навантаження”.