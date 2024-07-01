Поставки Tesla у квітні-червні 2024 року, ймовірно, зменшилися на 3,7%. Таких висновків дійшли дванадцять аналітиків, опитаних LSEG. Якщо їхні прогнози справдяться, це буде перший випадок, коли поставки автовиробника зменшаться другий квартал поспіль, пише Reuters.

За оцінками спеціалістів, Tesla у червневому кварталі поставить 438,019 тис. машин. Офіційно дані мають оприлюднити у вівторок, 2 липня.

Зниження пов’язують з тим, що компанія Ілона Маска стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї і повільним попитом через відсутність доступних за ціною нових моделей.

Після років зростання, яке допомогло Tesla стати найдорожчим автовиробником у світі, компанія зіткнулася з проблемою “зниження швидкості”. У січні вона попередила, що зростання поставок цього року буде “помітно нижчим”, адже ефект від багатомісячного зниження цін слабшає.

Деякі аналітики очікують, що цього року компанія зафіксує перше річне падіння продажів. У січні-березні поставки впали найбільше за майже чотири роки і не виправдали очікувань Уолл-стріт.

До слова, недавно акціонери Tesla проголосували за компенсаційний пакет Ілона Маска на $56 мільярдів та підтримали рішення про перенесення штату реєстрації компанії до Техасу.