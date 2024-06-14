Акціонери Tesla проголосували за компенсаційний пакет Ілона Маска на $56 мільярдів та підтримали рішення про перенесення штату реєстрації компанії до Техасу. Про це пише Bloomberg.

Голосування щодо виплати є лише дорадчим і поки не гарантує, що Маск отримає гроші. Зараз Tesla подаватиме апеляцію на рішення судді штату Делавер про анулювання виплати. Якщо апеляція буде невдалою, перенесення компанії до Техасу все ж дозволить відновити виплату.

Виплату вперше анонсували у 2018 році, вона була підтримана 73% голосів “за”. Це дало мільярдеру право на отримання опціонів на акції на суму $55,8 мільярда, якщо Tesla досягне певних показників. Поточна вартість опціонів була ближчою до $48,4 млрд.

Коли у Маска запитали, що він збирається робити зі своїми мільярдами, він зазначив, що виплата складається з опціонів і що йому доведеться тримати акції Tesla протягом п’яти років.

“Я не можу піти й втекти, та й не хотів би”, – сказав він.

Крім цього, під час зустрічі з акціонерами, Ілон Маск натякнув, що компанія працює над трьома новими моделями та продемонстрував зображення авто під білими простирадлами. Також бізнесмен розповів, що мережа суперчарджерів Tesla зростає, і що він щойно затвердив плани щодо збільшення виробництва напіввантажівки.

Серед іншого Маск сказав, що обсяг виробництва Cybertruck досяг рекордної позначки в 1 300 штук на тиждень. Також він зазначив, що раніше люди говорили, що Cyberturkc – це фейк, а тепер компанія постачає тисячі машин щотижня.

Водночас акціонери також подали до суду на Маска через те, що він створив xAI, компанію для створення штучного інтелекту яка може конкурувати з Tesla.

Напередодні цього голосування акціонерів також застерігали, що якщо вони не проголосують за те, щоб виплатити Маску компенсацію, він може покинути компанію.