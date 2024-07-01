Українська покрокова тактична стратегія Fight Life: Vanguard отримала новий геймплейний трейлер і вийде на додаткових платформах.

Нагадаємо, у FightLife: Vanguard гравець має стати лідером загону найманців і зібрати команду з різноманітних рекрутів з унікальними навичками та здібностями.

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Спочатку автор гри Євген Бєлік планував випустити FightLife: Vanguard на мобільних платформах, і, якщо релізу буде вдалим, у Steam. Зараз до платформ додались Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4/5 та Nintendo Switch!

Реліз Fight Life: Vanguard заплановано на IV квартал 2024 р. Українська локалізація у грі є, тож пропонуємо додавати проєкт до Списку бажаного.