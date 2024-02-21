Євген Білик з Херсонської області самостійно розробляє FightLife: Vanguard – цікаву покрокову тактичну стратегію у дусі Battle Brothers та Wartales у середньовічному світі. Нещодавно розробник оприлюднив трейлер гри.

У FightLife: Vanguard гравець має стати лідером загону найманців і зібрати свою команду з різноманітних професійних рекрутів. Кожен з них має унікальні навички та здібності, які допоможуть у битвах. Кожне рішення має значення – під час походу гравець обмежений в можливості поповнювати команду, тому треба обережно обирати тактику та стратегію.

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FightLife: Vanguard виповнена у стилістиці піксель-арт, і попре те, що піксель-арт ігри вже трохи приїлися гравцям, тут вона дуже доречна і виглядає дійсно непогано.

Покрокова тактика FightLife: Vanguard вже тестується в Google Play і якщо реліз на мобільних платформах буде вдалим, гра появиться і в Steam.

FightLife: Vanguard – це вже друга гра Євгена Білика. Раніше він випустив у Google Play рольову гру про виживання з відкритим світом Hunt and Fight.