Джордж Мартін, письменник та автор “Гри Престолів” / Game of Thrones, який також працював над світом Elden Ring, натякнув на можливу екранізацію гри у своєму останньому блозі. Про це пише VGC.

“О, і щодо тих чуток, які ви, можливо, чули про повнометражний фільм чи телесеріал, заснований на Elden Ring… Мені нічого сказати. Ні слова, ні, нічого, я нічого не знаю, ви ніколи не чули від мене жодного слова… Що за чутки?” – написав письменник.

Він також відзначив, що гра отримала нагороду Nebula Award у категорії Game Writing від Асоціації письменників наукової фантастики та фентезі. Мартін сказав, що допомагав із побудовою світу, але над усім іншим працював Хідетака Міядзакі та команда FromSoftware і що нагорода заслужено поїхала до Японії.

Хідетака Міядзакі, який є президентом FromSoftware, напередодні також прокоментував чутки про екранізацію. Він зазначив, що є інтерес в адаптації і що він “не бачить жодних причин заперечувати іншу інтерпретацію чи адаптацію Elden Ring”, зокрема й фільм.

“Але я не думаю, що мені чи FromSoftware вистачить знань або можливостей створити щось в іншій сфері. Тож це те, де має з’явитися дуже сильний партнер. Нам потрібно було б побудувати велику довіру та згоду щодо того, чого ми намагаємося досягти, але інтерес, безперечно, є”, – розповів Хідетака.

Нагадаємо, що Elden Ring нещодавно отримала доповнення Shadow of the Erdtree, яке стало найвище оціненим доповненням на Metacritic, обійшовши The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine.