Google тестує нову експериментальну функцію для YouTube, яка автоматично завантажуватиме рекомендовані короткі відео Shorts на смартфон.

Тестування доступне для користувачів смартфонів на Android які мають Premium підписку. Спробувати функцію можна буде до 15 липня. Щоб увімкнути її необхідно перейти на сторінку експериментальних функцій.

Завантажені короткі відео відображатимуться у вкладці “Завантаження”. Якщо користувачі напередодні переглядали Shorts, у розділі відображатимуться рекомендовані завантажені ролики готові до офлайн-перегляду.

Нещодавно Google також почала тестувати іншу функцію – HYPE. Це нова відмітка яка дасть глядачам можливість ще більше просувати відео свої улюблених творців.