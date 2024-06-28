У Steam офіційно розпочався літній розпродаж. Тисячі ігор зі знижками до 93% чекають гравців до 20:00 11 липня. На розпродажі доступні ігри на будь-який смак, незалежно від жанру.

Також новинка цього сезону — відібрані мегазнижки. Все ніяк не встигали пограти в “Відьмака 3”? Спробуйте за 72 гривні. Ви ніколи не розуміли, чому люди так багато часу проводять в Euro Truck Simulator 2? Всього 40 гривень відділяють вас від відповіді.

Sekiro: Shadows Die Twice, яка дуже рідко з’являється на розпродажах, зараз зі знижкою у 50%.

Досліджуйте пропозиції Steam, але тримайте себе в руках, адже за статистикою PCGamesN, користувачі вже витратили $19 млрд на ігри, які навіть жодного разу не запускали