В усіх нас є Steam-ігри, які ми за багато років жодного разу не запускали. Куплені в складі бандлів, або на великих розпродажах тощо. Видання Tech4Gamers стверджує, що загальна вартість таких витрачених на іконки грошей для усіх гравців Steam складає майже $19 млрд.

Безумовна, деяка правда в цих словах є. Наприклад, я хоча б раз запустив лише 2 101 з 2 755 ігор які в мене є в Steam (в EGS процент набагато жахливіше, але там я грошей майже не платив), тобто майже 25% ігор Steam я так навіть і не спробував. Але ручний фільтр в бібліотеці дає лише 591 не зіграну гру, а не 654, як автокалькулятор, плюс саундтреки, відео, програми тощо.

“Середня температура по лікарні” навіть вище, у багатьох гравців 50 і більше відсотків ігор не запускали жодного разу. Колекціонування ігор в Steam давно вже перетворився радше в колекціонування іконок. З іншого боку, у середнього акаунта Steam менш ігор ніж в мене, де є купа пресверсій, проєктів з якихось конкурсів тощо.

PCGamesN вважає, що на відкритих акаунтах Steam є незіграних ігор на суму $1,9 млрд в поточних цінах і пропонує помножувати цю цифру на 10, начебто на сервісі в 10 разів більше закритих акаунтів, які не віддають статистику, ніж відкритих. Тобто загалом ми отримуємо $19 млрд витрачених суто на іконки. Хоча саме це виглядає трохи сумнівно, бо Steam – це ще й одна із найбільших у світі соціальних мереж гравців. Наприклад у неділю 23 червня 2024 року в Steam-онлайн було одночасно 36 млн гравців, навіщо їм приховувати інформацію про себе, якою вони можуть пишатися?

Звісно, проблема ігор, в які ніхто не грає існує, але нащо витрачати власні гроші справа особисто кожного, на FPV-дрони, ігри чи на іконки в бібліотеці Steam. До речі, поповнити свою колекцію можна буде вже скоро, Великий літній розпродаж Steam пройде вже 27 червня – 11 липня 2024 р.

Порахувати ж кількість Steam-ігор, що ви не разу не запускали, можна за допомогою цього калькулятора (звісно статистика акаунт має бути відкритим). Заодно узнаєте і приблизну вартість вашої бібліотеки у поточних цінах зі знижками.

А що ви думаєте про спонтанні покупки ігор в Steam? Здається це теж такий собі тип шопоголізму, який часом допомагає тримати ментальне здоров’я.