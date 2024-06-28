У квітні цього року Google анонсувала новий ШІ-сервіс Vids. Він призначений для створення робочих відео, які компанія також називає Vids, як от підсумки зустріч, інструкції, оголошення тощо. Про це пише 9to5google.

Vids є частиною набору Workspace, який Google пропонує для користувачів, разом із Docs, Sheets та Slides. Вам достатньо ввести запит, описавши ідею ролика, його ціль, аудиторію та хронометраж. У Vids можна додавати будь-які документи, завантажені до Google Drive. Окрім того, Vids може використовувати стокові відео, зображення і музику, щоб реалізувати ваш задум.

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Першими спробувати Vids можуть користувачі, зареєстровані в програмі Workspace Labs. В майбутньому інструмент буде доступний разом з Gemini для Workspace.