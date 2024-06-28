У квітні цього року Google анонсувала новий ШІ-сервіс Vids. Він призначений для створення робочих відео, які компанія також називає Vids, як от підсумки зустріч, інструкції, оголошення тощо. Про це пише 9to5google.

Vids є частиною набору Workspace, який Google пропонує для користувачів, разом із Docs, Sheets та Slides. Вам достатньо ввести запит, описавши ідею ролика, його ціль, аудиторію та хронометраж. У Vids можна додавати будь-які документи, завантажені до Google Drive. Окрім того, Vids може використовувати стокові відео, зображення і музику, щоб реалізувати ваш задум.

Google Vids
Google почала тестувати новий сервіс Vids серед користувачів Workspace Labs
Google Vids
Google почала тестувати новий сервіс Vids серед користувачів Workspace Labs
Google Vids

Першими спробувати Vids можуть користувачі, зареєстровані в програмі Workspace Labs. В майбутньому інструмент буде доступний разом з Gemini для Workspace.