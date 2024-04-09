Google Vids це новий інструмент у наборі Workspace від Google, у якому користувачі з допомогою штучного інтелекту зможуть створювати відео. Про це пише 9to5Google.

Google ставить Vids в один ряд з такими інструментами як Docs, Sheets та Slides, які використовуються тисячами користувачів по всьому світу для роботи. Також додаток буде доступний у тому ж меню, що й інші.

Новий інструмент призначений для створення робочих відео, які компанія також називає Vids, як от підсумки зустріч, інструкції, оголошення тощо. Як і у випадку з іншими інструментами, різні користувачі зможуть коментувати, переглядати та редагувати поширені Vids.

Google Vids має доволі простий інтерфейс, де користувачу потрібно спершу написати запит допомоги у створенні відео, описуючи на яку тему має бути Vids. Можна вказувати ціль відео, його аудиторію та довжину. До цих відео також можна буде додавати різні документи з Google Drive.

Після того, як Vids отримає запит від користувача, штучний інтелект згенерує розкадрування, яке можна редагувати, змінюючи порядок, або видаляючи чи додаючи елементи. Далі користувач зможе обрати стиль відео.

Коли всі дані будуть заповнені, Google Vids почне генерувати відео ряд пропонуючи кадри та інші елементи зі стокових бібліотек відео, фото та музики. Пізніше система також допоможе зі записом закадрового озвучення, яке можна буде записати самостійно або ж вибрати готовий голос для начитування.

Інструмент Google Vids стане доступним у Workspace Labs у червні цього року.