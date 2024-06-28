Envision – розумний бінокль з доповненою реальністю

На початку року ми розповідали про розумний бінокль від Swarovski, який вміє розпізнавати птахів і тварин. Новий смартбінокль Envision від компанії Unistellar має схожу функціональність, але може ідентифікувати понад мільйон локацій, включаючи гори та стежки, і понад 200 000 об’єктів у нічному небі. Про прилад розповідає The Verge.

Французька компанія вже має досвід створення розумних телескопів, які автоматизують процес пошуку і фотографування таких об’єктів, як зірки та планети. Тепер же Unistellar інтегрувала свої напрацювання в бінокль, який обладнано 50 мм лінзами Nikon, а також системою доповненої реальності, яка накладає додаткову інформацію зверху реального зображення.

Envision під’єднується до смартфона через Bluetooth і використовує його GPS та інші сенсори для визначення місця розташування. За допомогою додатка смартфон також передає біноклю різноманітну інформацію з онлайн бази даних, яка містить “мільйони картографічних елементів, включаючи гори, пагорби, стежки, водні джерела, зірки, галактики та інші небесні об’єкти”. Передбачена можливість завантаження офлайн-карт, якщо ви прямуєте до місцевості з обмеженим доступом до інтернету.

Автономність Envision складає близько п’яти годин. Втім, після того, як акумулятор розрядиться, ви можете продовжувати використовувати гаджет, як звичайний бінокль.

Одна з цікавих фішок Envision – можливість зафіксувати бінокль на якомусь об’єкті. Після чого ви можете передати пристрій іншій людині, яка за допомогою підказок від бінокля зможе відшукати той самий об’єкт.

Unistellar створила Kickstarter-кампанію для збору коштів на випуск Envision. І вже встигла зібрати понад $1 мільйон із загальної цілі у $2,5 мільйони. Вартість смартбінокля складає від $699 для перших інвесторів. Очікувана роздрібна ціна – $1199. Перші поставки намічені на листопад 2025 року.