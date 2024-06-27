У травні цього року OpenAI анонсувала оновлений голосовий режим для ChatGPT. Чатбот надаватиме швидкі відповіді та намагатиметься забезпечити максимально природну взаємодію з користувачем.

Оновлений голосовий режим дозволяє вчити і практикувати іноземні мови

OpenAI планувала почати розповсюдження оновлення серед невеликої групи підписників ChatGPT Plus в кінці червня. Однак, компанія написала в Twitter/X, що реліз нової функціональності відкладено, мінімум, на місяць.

Цей час потрібен, щоб, зокрема, вдосконалити здатність моделі виявляти та відхиляти певний контент. Також компанія працює над покращенням користувацького досвіду і підготовкою інфраструктури для масштабування.

Ціллю OpenAI є запуск оновленої голосової моделі для всіх користувачів ChatGPT Plus цієї осені. До слова, поки не відомо, чи повернеться голос Sky до ChatGPT, який було відключено через те, що він був дуже схожим на голос Скарлетт Йоганссон.