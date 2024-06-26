Motorola представила Bluetooth-трекер Moto Tag

Motorola не обмежилась анонсом нових складаних смартфонів razr 50 і razr 50 ultra, презентувавши також Bluetooth-трекер Moto Tag. Він надійде у продаж 2 серпня за ціною $29 (або $99 за набір з чотирьох).

Moto Tag використовує систему Google Find My для визначення геолокації та захисту даних. Окрім Bluetooth, трекер має чип UWB – це дозволяє сумісним смартфонам визначати його точне розташування, наприклад, всередині квартири.

Батарейки CR2032 вистачає приблизно на один рік роботи. Девайс захищено від пилу і вологи згідно зі стандартом IP67. Ще він має клавішу, натиснувши на яку, ваш смартфон подасть звуковий сигнал. Також її можна використовувати, як кнопку спуску при зніманні фото на Android-смартфон.

Motorola каже, що Moto Tag має бути сумісним з різноманітними чохлами, створеними для Apple AirTag та інших Bluetooth-трекерів. Він має схожу форму і розміри, тож у вас не має виникнути проблем з пошуком аксесуарів.