Відомий стример Гершел Бім, він же Доктор Дизреспект (Dr Disrespect) підтвердив слова колишніх працівників Twitch та повідомив причину свого бану на платформі.

Бім написав велике повідомлення в Х, в якому повідомив, що отримав бан на Twitch через спілкування з неповнолітньою особою, яке, як пише сам стример, “іноді занадто сильно схилялися в бік непристойності”.

Одразу після цього Бім додає, що нічого окрім спілкування не було, ні обміну фотографіями, ні зустрічей.

“Тепер, з моральної точки зору, я беру на себе повну відповідальність. Я не повинен був підтримувати ці розмови з самого початку. Це моя провина. Це на мені, як на дорослому, чоловікові і батькові. Цього не повинно було статися. Я розумію. Я не ідеальний, і я, бляха, буду відповідати за свої вчинки. Це була дурість”, — пише Доктор Дизреспект.

Користувачі Х відмічають, що можливо Доктор Дизреспект насправді не готовий відповідати за свої вчинки, тому невдовзі після публікації, повідомлення було відредаговано та з нього було прибрано згадку про вік особи. Але після того, як на це почали масово вказувати, стример повернув уточнення “minor” в текст.

Після цього Бім почав критикувати культуру “кенселінгу” в соціальних мережах та повідомив, що йому начхати на ненависників та він повернеться до створення контенту після тривалої відпустки.