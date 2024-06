У 2020 році Twitch раптово та без жодних пояснень забанив одного зі своїх найпопулярніших стримерів — Гершеля Бема, більш відомого під псевдонімом Доктор Дізреспект (Dr Disrespect). Тепер, через чотири роки двоє колишніх співробітників Twitch розповіли про події, які, за їхніми словами, сприяли його видаленню з платформи. Про це пише The Verge.

На той час Доктор Дізреспект був однією з найпопулярніших зірок Twitch, у нього було близько 4 мільйонів підписників, він підписав дворічний ексклюзивний контракт з платформою на семизначну суму.

Ні платформа, ні стример не повідомили причину бану.

Один з колишніх співробітників Twitch, який побажав залишитися невідомим, посилаючись на потенційний ризик для своєї кар’єри, розповів, що стример використовував Whispers, (внутрішній месенджер Twitch, який вже неактивний), для спілкування з неповнолітнім фанатом/фанаткою (стать не повідомляється) та вже домовлявся про зустріч на TwitchCon. Співробітник працював у команді довіри та безпеки Twitch на момент бану у 2020 році.

Це підтверджує пост Коді Коннерса, колишнього співробітника Twitch, який працював у команді стратегічного партнерства компанії. Коннерс написав на X: “Його забанили, тому що його спіймали на секстінгу (відправка повідомлень еротичного напрямку) з неповнолітньою у Twitch whispers. Він намагався зустрітися з нею на TwitchCon”.

He got banned because got caught sexting a minor in the then existing Twitch whispers product. He was trying to meet up with her at TwitchCon. The powers that be could read in plain text.

Хоча Коннерс прямо не називав імен, проте контекст розмови, в якій він це написав був саме про Доктора Дізреспекта. Бан Бема відбувся невдовзі після того, як Twitch оновив свою політику щодо сексуальних домагань.

Бем заперечив звинувачення Коннорса. “Це було врегульовано, ніякого правопорушення не було визнано, і вони виплатили весь контракт”, – написав він на X.

Listen, I’m obviously tied to legal obligations from the settlement with Twitch but I just need to say what I can say since this is the fucking internet.

I didn’t do anything wrong, all this has been probed and settled, nothing illegal, no wrongdoing was found, and I was paid.…

— Dr Disrespect (@DrDisrespect) June 22, 2024